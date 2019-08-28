أونيس يُطالب جلالة بتوفير بدائل سكن للنازحين من موظفي الهيئة العامة للثقافة

اجتمع وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين رئيس اللجنة العليا لشؤون النازحين يوسف جلالة أمس الثلاثاء مع رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس.

حيث استعرض خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الصعوبات التي تواجهها القطاعات الحكومية، بما فيها بعض العاملين بهيئة النازحين من مناطق الاشتباكات وفقدانهم ممتلكاتهم، وعدم قدرتهم الحضور لأعمالهم.

هذا وطالب رئيس الهيئة بالاستمرار في دعم النازحين وتوفير بدائل سكن والاحتياجات الأساسية للنازحين من موظفي الهيئة ونخب المثقفين.

كما اطّلع جلالة رئيس الهيئة على تقرير نتائج أعمال لجنة دعم النازحين من خلال البلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين، وأكد على أنه سيقوم بنقل مطالب القطاعات للجنة الطوارئ، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.