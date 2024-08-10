أوّل بطولة دولية لرياضة الشراع في ليبيا

بمشاركة سبعة منتخبات من بينها ليبيا، تنطلق، اليوم السبت، في بنغازي “البطولة الدولية لرياضة الشراع” على شاطئ جليانا.

ووصف الاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية البطولة بأنها “حدث تاريخي لأول مرة في تاريخ ليبيا لرياضة الشراع”.

هذا وتقام البطولة برعاية مؤسسة أجيالنا وهي أحد النشاطات الرياضية في مهرجان صيف بنغازي 2024، ويشارك فيها منتخبات ليبيا ومصر وتونس والعراق والمغرب والسودان والسيشل، وستقام بطولة بنغازي الدولية للشراع لصنف “الأوبتمست” وصنف الرابطة الدولية لفئة الليزر (ILCA 7 ) وصنف “الكايت بوردينج”، وتستمر البطولة حتى 13 أغسطس الجاري، وسيترأس لجنة التحكيم لبطولة بنغازي الدولية الحكم الدولي الإسباني خوسيه مانويل ميراندا كاريرا، بحسب وكالة وال.