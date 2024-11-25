أوّل رحلة لـ«غالانت» منذ صدور قرار المحكمة الجنائية والقلق يسود إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، قيام القوات الجوية بقتل “أحمد عبدالحليم أبو حسين”، المسؤول عن إطلاق الصواريخ في كتيبة غرب جباليا التابعة لحركة “حماس”.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، “أن “أبو حسين” كان مسؤولا عن إطلاق عدة صواريخ وقذائف مدفعية على الإسرائيليين وجنود قوات الدفاع العاملين في قطاع غزة”.

وأشارت الصحيفة إلى “أنه تم أيضا قتل عدد آخر من أفراد “حركة حماس” في الهجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع من بينهم “محمد عبدالرحمن محمد زاكوت”.

في سياق متصل، “من المنتظر أن يسافر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، الأحد القادم، إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين، وستكون هذه الرحلة الأولى لـ”غالانت” منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، “إن هناك تخوفات في إسرائيل من مخاطر توجه “غالانت” إلى الولايات المتحدة”.

خامنئي يدعو لإصدار أحكام إعدام لقادة إسرائيل

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، “إنه ينبغي إصدار أحكام إعدام على قادة إسرائيل وليس أوامر اعتقال”.

وقال خامنئي: “لقد أصدروا مذكرة اعتقال، وهذا ليس كافيا، يجب إصدار حكم إعدام لهؤلاء القادة المجرمين”.