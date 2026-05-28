أيام التشريق تدخل ذروتها.. ملايين الحجاج يواصلون «رمي الجمرات» في منى

يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم الخميس أداء مناسكهم في مشعر منى، حيث شرعوا في رمي الجمرات خلال أول أيام التشريق، بعد أن أتموا نُسك الهدي لمن وجب عليه، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في مشهد إيماني تتجدد فيه روح الطاعة والخضوع في أطهر البقاع.

وفي الوقت ذاته، يتوافد ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، أحد أركان الحج الأساسية، يتبعه السعي بين الصفا والمروة، وسط أجواء يغمرها الخشوع والسكينة، وانسيابية عالية في حركة الطائفين داخل أروقة الحرم وساحاته.

وكان الحجاج قد أدّوا يوم الأربعاء طواف الإفاضة بعد إتمام الوقوف في عرفات والمبيت في مزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، في مشهد اتسم بالكثافة الكبيرة داخل المسجد الحرام، دون تسجيل أي اختناقات تُذكر، بفضل التنظيم المحكم الذي رافق مراحل الحج.

وتوافدت جموع الحجاج إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لأداء شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى وأعمال يوم النحر، ضمن منظومة تشغيلية وأمنية وصحية متكاملة، تهدف إلى ضمان سلامة الحجيج وانسيابية تحركهم، في موسم حج شهد حضور أكثر من 1.7 مليون حاج من مختلف دول العالم.

وتواصل الجهات المعنية تنفيذ خطط التفويج الدقيقة داخل منشأة الجمرات، مع تنظيم تدفق الحشود عبر جسر الجمرات الذي جُهّز بمسارات متعددة وأدوار مختلفة لاستيعاب الكثافة البشرية الكبيرة، بما يضمن توزيعًا متوازنًا للحركة وتفادي أي تزاحم.

وفي سياق متصل، أُغلقت بعض الطرق المؤدية إلى مشعر منى وحُوّلت إلى مسارات للمشاة ضمن ترتيبات تنظيمية مشددة، بينما تعمل منشأة الجمرات بطاقة استيعابية تتجاوز 300 ألف حاج في الساعة الواحدة عبر تنسيق مستمر بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية.

ولم يشهد موسم الحج حتى الآن أي حوادث تُذكر، في ظل إجراءات وقائية وصحية مكثفة، مع انتشار واسع للفرق الطبية داخل منشأة الجمرات، حيث جرى توفير أكثر من 1100 نقطة إسعافية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وسجلت وزارة الصحة انخفاضًا كبيرًا في حالات الإجهاد الحراري بنسبة وصلت إلى 90% مقارنة بالموسم الماضي، في مؤشر يعكس فاعلية الإجراءات الوقائية التي ركزت على حماية الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

وأكدت الجهات المختصة أن المنظومة التشغيلية والصحية مستمرة في العمل بكامل طاقتها، مع متابعة ميدانية دقيقة لحركة الحجاج داخل المسجد الحرام ومحيطه، لضمان أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.

ويستمر الحجاج خلال أيام التشريق في أداء شعيرة رمي الجمرات الثلاث، قبل التوجه لاحقًا إلى طواف الوداع إيذانًا بانتهاء مناسك الحج ومغادرتهم مكة المكرمة.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ نحو 1.7 مليون حاج، منهم أكثر من 1.5 مليون قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، إضافة إلى أكثر من 160 ألف حاج من الداخل.