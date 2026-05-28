أيام التشريق.. ضوابط «رمي الجمرات» الثلاث للحجاج

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا، عبر لجنة الوعظ والإرشاد، توجيهات جديدة موجهة إلى الحجاج تتعلق بتنظيم أداء شعيرة رمي الجمرات خلال أيام التشريق في مشعر منى، وذلك ضمن موسم الحج 1447 هجري.

وأوضحت الهيئة أن أيام منى تشمل الأيام 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، حيث يقوم الحجاج برمي الجمرات الثلاث: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى (العقبة)، بعد زوال الشمس من كل يوم، بواقع سبع حصيات لكل جمرة، يتم التقاطها من منى مع التكبير مع كل حصاة.

وبيّنت التوجيهات أنه يُستحب الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، في إطار الالتزام بالسنن الواردة في أداء المناسك.

كما أشارت الهيئة إلى أنه يجوز للحاج التعجل في اليومين 11 و12، على أن يغادر منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر، وفي حال عدم التعجل أو إذا غربت الشمس وهو ما يزال في منى، فإنه يجب عليه المبيت ورمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر.

وأكدت التوجيهات أن الالتزام بهذه الأحكام يسهم في تنظيم الحركة داخل مشعر منى وتسهيل أداء المناسك بسلاسة وأمان، خاصة خلال أيام التشريق التي تشهد كثافة بشرية كبيرة.

هذا وتُعد أيام التشريق من أهم مراحل مناسك الحج، حيث يواصل الحجاج رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى ضمن نظام دقيق يهدف إلى تنظيم الحشود وتسهيل الحركة داخل المنشآت المخصصة لذلك.

وتحرص الهيئات الدينية والإرشادية في مختلف الدول على توضيح الأحكام الشرعية المرتبطة بهذه المرحلة، نظرًا لأهميتها في إتمام الحج بشكل صحيح ومنظم.