أيام صعبة تنتظر قطاع السفر في ألمانيا بسبب الإضرابات

عانى قطاع النقل الالماني خلال الاشهر الماضية من أطول سلسلة إضرابات، لكن الأمر لم يتوقف الآن، وتنتظر المسافرون على وسائل النقل العامة، وعبر النقل الجوي، أيام صعبة خلال شهر مارس، وربما تكون أعياد الفصح بداية الشهر المقبل مرجحة لأزمة كبيرة، حيث حذرت نقابات قطاع النقل بأنها ماضية في تنفيذها بعد فشل مفاوضاتها مع الحكومة.

وذكرت فرانس برس، أن تحذيرات جديدة أطلقتها نقابات مستخدمي شركة طيران لوفتهانزا وعمال القطارات و المطارات، بمواصلة سلسلة الإضرابات، بعد فشل مفاوضاتها مع الحكومة حول تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين في ظل حالة التضخم وانكماش الاقتصاد الألماني.

وانطلقت إضرابات قطاع النقل التي تشهدها ألمانيا، في مستهل العام الحالي، وتسببت في تعطل حركة السفر لملايين الأشخاص داخل ألمانيا وخارجها، كما تكبد شركات النقل العام في البلاد خسائر ضخمة تقدرها شركة القطارات بحوالي 25 مليون يورو لليوم الواحد على الشركة.

ويتضاعف هذا الرقم 4 مرات كما التداعيات على الاقتصاد الألماني، ذلك أن إضرابات الطيران والمطارات يتضرر منها أسبوعيا حوالي مئة ألف مسافر.

وتطالب النقابات بزيادات في الرواتب تصل إلى 15⁒، وضمانات لمواجهة خطط تسريح العمال في ظل مؤشرات ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم بحوالي 3⁒، ما يلقي بمزيد من المتاعب على حكومة المستشار أولاف شولتز.