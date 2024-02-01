أيام قاسية على الفلسطينيين في غزة ..وكالة الغوث باتت تستغيث

تمر الأيام قاسية على الفلسطينيين في قطاع غزة، وكالة الغوث باتت تستغيث، وتقول إنها لن تستطيع العمل دون تمويل، ومنظمة أطباء بلا حدود، تنادي لوقع القتل في القطاع، وانقاذ القطاع الصحي الذي انهار تقريبا، لكن العالم لم يعد يسمع الأصوات الإنسانية من شدة صوت المدافع في اليوم الثامن عشر بعد المئة لهذه الحرب التي باتت عبثية تماما.

وفي يوم حزين آخر، قتل عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن عشرات الفلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في قصف صاروخي ومدفعي طال المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتحديداً على حي الرمال وتل الهوا، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم لنقلهم إلى المستشفى.

وقتل عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، في قصف للطيران استهدف منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما قتل فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف للطيران على منزل في المخيم الجديد غرب النصيرات وسط القطاع.

ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي.

كما أطلقت البحرية الإسرائيلية نيران رشاشاتها على شاطئ بحر غزة ورفح.

وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى أكثر من 26900 قتيلا، ونحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين.