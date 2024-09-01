 أيقونة فيسبوك باللون الأسود.. ما سر التغير المفاجئ؟

لاحظ عدد من المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي أن رمز تطبيق فيسبوك ظهر على غير العادة باللونين الأسود والأزرق، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الشركة تخطط لتغيير جذري في هوية التطبيق البصرية.

وعلى منتدى Reddit المخصص لمستخدمي نظام iOS، تداول الأعضاء الصور والتجارب، حيث كان هناك انقسام واضح بين من حصلوا على الأيقونة الجديدة ومن لم يلاحظوا أي تغيير.

لكن شركة “ميتا” وضعت حدًا للتكهنات التي انتشرت بين المستخدمين حول إمكانية وجود تحديث شامل لهوية تطبيق فيسبوك البصرية.

وفي تصريح رسمي، أكد ديف أرنولد، مدير الاتصالات في شركة “ميتا”، أن ما حدث كان نتيجة خلل تقني غير مقصود، قائلاً، إن ما حدث “كان هذا نتيجة مشكلة فنية وقد تم حلها.. سيرى المستخدمون أن الخلل زال عند تحديث التطبيق” وفق ما نقل موقع “بزنس إنسايدر”

وأثار ظهور الأيقونة “الجديدة” موجة من التكهنات حول احتمال أن يكون فيسبوك بصدد إعادة تصميم شاملة تتماشى مع التوجهات الحديثة، خاصة في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها الشركة الأم “ميتا”، سواء من حيث تطور المنتجات أو التوجه نحو الذكاء الاصطناعي والمنافسة مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل غوغل ومايكروسوفت..