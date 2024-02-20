نجاح أول تجربة لزرع شريحة دماغية لمريض بشري

قال إيلون ماسك مؤسس شركة “نيورالينك Neuralink”، للرقائق الدماغية، إن أول تجربة لزراعة شريحة دماغية حققت نتيجة مذهلة.

وأضاف “ماسك”، إن أول إنسان خضع لزراعة شريحة دماغية من الشركة تعافى تماما، وأصبح قادرا على التحكم في فأرة كمبيوتر من خلال التفكير.

وتابع ماسك: التقدم جيد ويبدو أن الشخص الذي تم زراعة الشريحة له تعافى بالكامل مع تأثيرات عصبية نحن على دراية بها، واستطاع تحريك فأرة في أنحاء الشاشة فقط بمجرد التفكير.

يذكر ان إيلون ماسك، أعلن آواخر يناير الفائت، أن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها شركة “نيورالينك”.

وقال “أيلون ماسك”، إن الشركة ستسهل الجراحات السريعة لغرس الشرائح لعلاج حالات منها السمنة المفرطة والتوحد والاكتئاب والانفصام.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، منحت الشركة العام الماضي تصريحا لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.