أين «سرقيوة»؟.. محامون من أجل العدالة يُطالبون بتحقيق العدالة لها

جددت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا مطالبتها بمحاسبة الضالعين في اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة وتحقيق العدالة لجميع ضحايا الجرائم في ليبيا.

وقالت المنظمة في بيان لها إنه رغم مزاعم التحقيق في قضيتها من قبل السلطات الليبية، ألا أنّ مصير النائبة ومكان وجودها لا يزال مجهولا؛ حيث لم يُحاسب أحد على اختفائها.

وأشارت المنظمة أنّ قضية سرقيوة أصبحت رمزًا لتفشي الإفلات من العقاب الذي يستمر من خلاله ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا.

يُصادف 17 يوليو من كل عام مرور الذكرى السنوية على الاختفاء القسري لعضو مجلس النواب، سهام سرقيوة، واختطافها بعنف من منزلها في بنغازي.