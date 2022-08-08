أين «سيف القذافي»؟ صحيفة جون أفريك تكشف التفاصيل وعلاقة «عبدالله السنوسي»

كشفت تقرير صحيفة جون أفريك عن مكان اختباء سيف الإسلام القذافي، مرجحا أن يكون في إحدى مناطق مسقط رأس رجل المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي.

وقالت الصحيفة إنّه يوجد بمقر إقامة على بعد 170 كيلومترا جنوب مدينة طرابلس، قرب مقر إقامته الجبرية السابقة بمدينة الزنتان التي قضى فيها 6 سنوات قبل إطلاق سراحه.

وأوضحت الصحيفة أنّ أحد سجاني سيف القذافي من مدينة الزنتان وهو العقيد العجمي العتيري، أصبح من أنصاره إلى حد أن زوده بجنود من كتيبته كحراس شخصيين، إلى جانب أفراد من قبيلة المشاشية المجاورة، التي كانت منافسة في السابق.

وتابعت الصحيفة أنّ سيف تنقل باستمرار بين الزنتان ومنطقة فزان، مضيفة أنّه احتك خلال سنوات حكم والده بنجوم البوب العالميين، وكان شغوفا بالتخييم والرحلات الليلية في الصحراء، لكن هواياته تغيرت اليوم في مجال الصيد والقراءة، وفق تقرير المجلة.

وأضافت الصحيفة أنّ مستشارا ليبيا مقربا من أوساط القذافي، أكد أنّ سيف القذافي يوجد خارج البلاد، وأنّه مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى أنّه كل الفصائل في ليبيا تلاحقه.

واختتمت الصحيفة حديثها أنّ سيف بقي متخفيا وغير مرئي في الفضاء العام، مباشرة بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات، وأنّ أحدا لم يجرؤ على تصويره دون علمه.