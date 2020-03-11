أ. د. بن زير يتساءل: ماذا فعلت حكومتنا لمواجهة وباء كورونا؟

كتب أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان أ.د. رمضان بن زير، بشأن مواجهة انتشار مرض كورونا في ليبيا، مُذكراً بأن الحكومة البريطانية قد أعلنت على لسان وزير الخزانة تخصيص ميزانية لمجابهة انتشار كورونا المستجد في المملكة المتحدة بلغت مبلغ 30 مليار جنيه إسترليني تقريبا.

وقال يتساءل: “السؤال الذي يجب أن نطرحه على حكومتنا ماذا أعددت لمواجهة أضرار انتشار هذا الوباء خاصة بعد الإعلان رسمياً عن عشرات الحالات في الدول المجاورة لنا في الجزائر وتونس ومصر؟”.

وأضاف: “نحن في حاجة ماسة لمعرفة ماذا تم من استعدادات خاصة في المنافذ البحرية والجوية والبرية لمواجهة انتشار هذا المرض الفتاك؟”.

وأردف يقول: “اعتقد من حقنا أن نطالب حكومتنا بضرورة العمل الجاد على مواجهة وباء كورونا فهو حق أساسي من حقوق الإنسان الليبي“.

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