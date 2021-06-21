إبرام مذكرة تفاهم لتوطين مشروعات صغرى في الجنوب

احتضنت بلدية سبها، أمس الأحد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتوطين عدد من المشروعات الصغرى بالمنطقة الجنوبية، والبالغ عددها 72 مشروع تحت إشراف ورعاية وزارة الاقتصاد والتجارة.

وتم توقيع المذكرة من وزارة الاقتصاد والتجارة يمثلها البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وصندوق ضمان الائتمان وغرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها، كما تضمنت هيئة أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين المكلفة بإدارة المشروع، بالإضافة إلى الجهات الممولة وتمثلت في المؤسسة الوطنية للنفط والشركة الليبية للاتصالات القابضة، وبحضور عضو مجلس النواب عن الجنوب فاطمة الصويعي، ورئيس الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ونائب مدير عام مركز تنمية الصادرات، ومدراء إدارات الشؤون الإدارية والمالية وتنمية القطاع الخاص والاستثمار، وعميد بلدية سبها والحكماء والأعيان بالمدينة.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، خلال مراسم التوقيع، أن الوزارة تضع المشروعات الصغرى والمتوسطة ضمن أولويات عملها وتحرص على دعم وتفعيل دور مراكز وحاضنات الأعمال بكافة المناطق لاستقطاب أصحاب الأفكار الريادية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذها حتى تصبح مشاريع قائمة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل لفئة الشباب، وفق قوله.

وأشار الحويج إلى أن مذكرة التفاهم تعد مرحلة أولى من خطة عمل الوزارة في دعم وتوطين المشروعات الصغرى والمتوسطة.

كما تضمنت مراسم التوقيع عرض مرئي لمركز أعمال سبها التابع للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة يوضح نشاط المركز والمشروعات التي تم تنفيذها بدعم ومتابعة المركز والبالغ عددها 35 مشروع، واطلع الحضور على خطة عمل المركز في استقطاب أصحاب الأفكار ودعم المشروعات الريادية وكذلك المشاكل والعراقيل التي يواجهها في إنجاز مهامه والحلول المقترحة بشأنها.