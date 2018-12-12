إبراهيموفيتش سيبقى مع غالاكسي ولن يعود إلى ميلان مُجدداً

أوضح ليوناردو المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، أن النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لن يعود للدفاع مجدداً عن ألوان الروسونيري.

حيث قال ليوناردو في تصريح صحفي:

“إبراهيموفيتش لن يعود إلى ميلان، عودته كانت ستكون قصة جيدة، لكن لم يقدر لها أن تتحقق، سيبقى مع غالاكسي على الرغم من أننا فكرنا كثيرا بشأن إتمام هذا الانتقال ولكن لم نتوصل إلى اتفاق”.

هذا وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى إمكانية عودة صاحب الـ37 عاماً إلى ميلان خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، قبل أن يخرج المدير الرياضي للروسونيري ويحسم الجدل.