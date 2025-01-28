إتلاف أكثر من «100 ألف لتر خمور» بمدن الساحل والمنطقة الغربية

نُفذت عملية مداهمة من قبل المنطقة العسكرية “الساحل الغربي” في مدينة العجيلات، استهدفت مصنعًا كبيرًا للخمور يديره المدعو “م. م. ر”.

وبحسب البيان، “أسفرت العملية عن إتلاف أكثر من 100 ألف لتر من الخمور التي كانت تُروج في مدن الساحل والمنطقة الغربية”.

وأكدت المنطقة العسكرية “تصنيف هذه المواقع كأوكار للجريمة المنظمة، مشددة على مواصلة جهودها في التصدي لهذه الأنشطة، رغم محاولات بعض المندسين والخارجين على القانون استغلال هذه العمليات لتصفية حساباتهم الإجرامية وتشويه صورة المنطقة العسكرية وتضليل الرأي العام. كما أكدت التزامها بحماية المواطنين وممتلكاتهم ضمن الأطر القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة”.

نُفذت عملية مداهمة من قبل المنطقة العسكرية الساحل الغربي في مدينة العجيلات، استهدفت مصنعًا كبيرًا للخمور يديره المدعو "… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في الثلاثاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٥