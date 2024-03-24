إتلاف كميات كبيرة من اللحوم والتبغ في سرت

أتلف فرع جهاز الحرس البلدي بمدينة سرت اليوم الأحد، كميات كبيرة من اللحوم البيضاء والحمراء والتبغ، منتهية الصلاحية.

ونقلت صحيفة الأنباء الليبية عن مدير فرع جهاز الحرس البلدي في سرت العميد جمعة انبية، أن عملية الاتلاف جاءت بعد الحصول على موافقة رئيس نيابة مكافحة الجرائم مصراتة.

وأشار انبية إلى أن المواد التي تم اتلافها تضمنت ألفى صندوق من مادة التبغ منتهية الصلاحية ومجهولة الهوية، وسبعة أطنان لحوم حمراء وبيضاء فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

حضر عملية الاتلاف عميد بلدية سرت مختار المعداني ومدير فرع جهاز الحرس البلدي سرت عميد جمعة انبية ومديرو مكاتب الاصحاح البيئي بالبلدية والرقابة على الأغذية والأدوية سرت ومندوب عن نيابة مكافحة الجرائم مصراتة.