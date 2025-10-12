إتلاف 1.5 طن من المخلفات الحربية والألغام في ككلة

تنفيذاً لموافقة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، وضمن جهود تطهير مدينة ككلة من المخلفات الحربية والألغام، قامت مفازر إدارة الهندسة العسكرية بالتخلص من هذه المواد الخطرة التي تم تجميعها من المؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى بلاغات المواطنين في المدينة.

وشملت العملية التنسيق بين عميد البلدية والأجهزة الأمنية في ككلة، وكذلك التعاون مع المناطق الجنوبية لطرابلس وضواحيها.

وتم التخلص من ما يقارب 1.5 طن من المخلفات الحربية والألغام بمنطقة الهيرة، وفقاً للمعايير الوطنية وتحوطات الأمان اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمناطق المحيطة.