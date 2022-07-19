إتلاف 2 طن من مخلفات الحرب في منطقة الهيرة

قام مكتب تفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية وبالتعاون مع فرع الجهاز بالجبل الغربي، اليوم الثلاثاء، في منطقة الهيرة، بإتلاف ما يربو عن اثنان طن من مختلف أنواع المتفجرات والألغام من مخلفات الحرب، والتي تم انتشالها خلال حملة تمشيط واسعة بمنطقتي غريان والجفارة الفترة الماضية.
ويواصل الفريق تنفيذ عمليات الإتلاف لليوم الثاني على التوالي نظراً لضخامة الكمية التي تم تجميعها خلال عمليات المسح.
إدارة الشؤون الفنية تواصل التخلص من مخلفات الحرب بمنطقة الهيرة اتلف مكتب تفكيك المتفجرات التابع لادارة الشؤون الفنية…تم النشر بواسطة جهاز المباحث الجنائية – ليبيا في الثلاثاء، ١٩ يوليو ٢٠٢٢
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