أعلنت وزارة التعليم التقني والفني في حكومة الوحدة الوطنية أن لجنة إعداد مقترح إنشاء مباني التعليم التقني والفني أتمت إعداد مقترحها النهائي والمتكامل بخصوص إنشاء مبانٍ جديدة لمؤسسات التعليم التقني والفني، وقد تم إحالة هذا المقترح إلى الوزير المختص، تمهيدًا لاعتماده والمضي قدمًا في تنفيذه.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية لمؤسسات التعليم التقني والفني، مما يساهم في تطوير جودة التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي، كما تعد هذه الخطوة جزءًا من الاستراتيجية الحكومية لدعم التعليم الفني والتقني في ليبيا وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الرابع يومي الثلاثاء والأربعاء الماضي، وناقشت فيهما تنظيم برنامج عمل اللجنة، ووضع آليات لاستقبال الاحتياجات، والأسس التي على أساسها يجب أن يتخذ قرار الإنشاء من عدمه.