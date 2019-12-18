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إثر إعلان النفير في عدد من المدن.. «السراج» يبحث مع وزير الداخلية تسخير الإمكانيات لصد العدوان

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 18 ديسمبر 2019 - 16:56
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بحث الاجتماع الترتيبات التي اتُخِذت لتأمين سلامة المواطنين. [المجلس الرئاسي]
عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعًا الأربعاء، مع وزير الداخلية فتحي باشاغا.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بان الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، بحث الوضع الأمني في العاصمة ومحيطها والمدن المجاورة، وجهود وبرامج وزارة الداخلية لتعزيز الأمن، وآليات التنسيق مع القوات المسلحة في ظل حالة النفير التي أعلنتها عدد من المدن لتسخير كافة الإمكانيات لرد العدوان.

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كما بحث الاجتماع الترتيبات التي اتُخِذت لتأمين سلامة المواطنين، وتم التأكيد على ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم وقوة.

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