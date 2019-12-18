إثر إعلان النفير في عدد من المدن.. «السراج» يبحث مع وزير الداخلية تسخير الإمكانيات لصد العدوان

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بان الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، بحث الوضع الأمني في العاصمة ومحيطها والمدن المجاورة، وجهود وبرامج وزارة الداخلية لتعزيز الأمن، وآليات التنسيق مع القوات المسلحة في ظل حالة النفير التي أعلنتها عدد من المدن لتسخير كافة الإمكانيات لرد العدوان.

كما بحث الاجتماع الترتيبات التي اتُخِذت لتأمين سلامة المواطنين، وتم التأكيد على ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم وقوة.