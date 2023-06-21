إثر التصعيد الأخير.. الخارجية الفلسطينية تدعو واشنطن للتدخل.. والأخيرة قلقة

طالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل أميركي عاجل لمنع الانفجار الذي يُحضّر له غلاة المتطرفين.

كما أرسلت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة رسالة لمجلس الأمن الدولي بشأن العملية الإسرائيلية الأخيرة في جنين، قالت فيها إنّ إسرائيل نفذت غارات جوية في هجوم على الضفة المحتلة لأول مرة منذ عام 2002، وعرّضت المدنيين لخطر شديد.

ومن جهتها، عبّرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من استمرار العنف بإسرائيل والضفة، ما أسفر عن «مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين وإسرائيليين» بحسب وصفها.

أضافت الخارجية الأمريكية أنّها تواصل العمل مع «إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتعزيز الخطوات نحو وقف التصعيد»، بحسب تعبيرها.

وبدوره، دان الاتحاد الأوروبي ما وصفه بالهجوم قرب مستوطنة عيلي، وعبّر عن قلقه إزاء تصعيد العنف والتوسع الاستيطاني، وحث «جميع الأطراف على العمل من أجل خفض التصعيد وإنهاء دوامة العنف».