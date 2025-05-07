بعد اتفاق لوقف الهجمات على ممرات الشحن.. ترامب يعلن وقف القصف ضد «الحوثيين»

أعلن مطار صنعاء الدولي، اليوم الثلاثاء، الواقع في العاصمة اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر، وذلك بعد تعرضه لضربات جوية إسرائيلية أسفرت عن دمار واسع.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، عن حجم الأضرار التي لحقت بمطار صنعاء الدولي، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفته في وقت سابق من اليوم.

ونقلت قناة “المسيرة” عن مدير المطار، خالد الشايف، أن “الخسائر الأولية الناتجة عن القصف الإسرائيلي تُقدّر بنحو 500 مليون دولار”، مشيراً إلى أن “عملية تقييم الأضرار ما تزال مستمرة”.

وأوضح الشايف أن القصف أدى إلى تدمير الصالات بالكامل، بما فيها من أجهزة ومعدات، بالإضافة إلى تسوية مبنى التموين بالأرض.

وكانت إسرائيل قد شنّت، صباح الثلاثاء، سلسلة غارات جوية على مطار صنعاء، بالتزامن مع ضربات أخرى استهدفت محافظة الحديدة غربي اليمن، دمرت جميع الطائرات المدنية في المطار، إضافة إلى صالة المسافرين ومرافق مدنية أخرى.

وفي أول تعليق له بعد العملية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “من يهاجم إسرائيل يتحمل عواقب ذلك بنفسه”، وأضاف أن الرد الإسرائيلي “لن يكون رمزياً أو لمرة واحدة، بل سيشمل عدة ضربات”، مشيراً إلى أن تحديد الأهداف والتوقيت يتم “وفقاً لحسابات إسرائيلية خالصة”.

كما حمّل نتنياهو إيران مسؤولية دعم الحوثيين، قائلاً: “الدعم الإيراني الطويل الأمد هو ما مكّن الحوثيين من تنفيذ هجماتهم ضد إسرائيل”، في إشارة إلى العلاقة المتوترة بين تل أبيب وطهران وتصاعد المواجهات غير المباشرة في المنطقة.

وفي تطور لافت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستوقف عمليات القصف ضد الحوثيين في اليمن، عقب اتفاق مع الجماعة يقضي بوقف الهجمات على ممرات الشحن الحيوية في الشرق الأوسط.

وأعقب الإعلان الأميركي بيان من سلطنة عُمان، أكدت فيه أنها قامت بدور الوساطة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة، في خطوة تمثل تحوّلاً كبيراً في موقف الجماعة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.