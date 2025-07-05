بعد تعرضه لنزيف داخلي إثر سقوطه من مبنى النيابة.. وفاة المواطن «عبد المنعم المريمي»

توفي المواطن عبد المنعم المريمي في المستشفى متأثرًا بنزيف داخلي، ناتج عن سقوطه من مبنى النيابة العامة، وذلك بعد أيام من احتجازه.

وكانت السلطات قد أحالت المريمي إلى مكتب النائب العام في 3 يوليو، قبل أن يُعلن عن وفاته في 5 يوليو.

وتطالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى جانب منظمات حقوقية محلية ودولية، بفتح تحقيق شفاف ومستقل في ظروف احتجازه ووفاته، بما في ذلك مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي يُعتقد أنه تعرض لها خلال فترة احتجازه.

وأمس تسلّمت النيابة العامة، من جهاز الأمن الداخلي أوراق استدلال تتعلق بواقعات منسوبة إلى المواطن عبد المنعم المريمي.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، بعد أن باشر المحقق إجراءات استجوابه وفقًا للأصول القانونية، قرر الإفراج عنه، وأثناء انتظاره داخل مقر النيابة إلى حين إخطار ذويه للحضور واصطحابه، أقدم المعني على القفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، ما أدى إلى إصابته إصابات استدعت نقله إلى المستشفى.

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