إثر قصف عناصر حفتر.. إخلاء مستشفى الهضبة من المرضى بينهم مصابون بكورونا

الوضع داخل مستشفى الخضراء سيئ. [سوشيال ميديا]

وجهت لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، نداء لكل المؤسسات المحلية والدولية الإنسانية إلى سرعة التحرك لوقف الهجمات التي وصفتها بـ”الإجرامية” على العاصمة طرابلس التي تستهدف المؤسسات الصحية وآخرها ما وقع مساء اليوم حيث تم استهداف “مستشفى الخضراء العام” بصواريخ غراد.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن القصف تسبب في فصل مولد التغذية الكهربائية عن المستشفى ما استدعى لإجلاء المرضى ونقلهم خارج المستشفى ومن بينهم مصابين بفيروس كورونا المستجد، ممّا فاقم الوضع الصحي الإنساني في ليبيا، بحسب البيان.

من جانبه قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة في تصريح تلفزيوني، إن الوضع داخل مستشفى الخضراء سيئ بسبب استهدافه من قِبل عناصر حفتر.

كما أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ بسجيل 4 إصابات في حصيلة أولية لقصف عناصر حفتر لمستشفى الهضبة وأحياء أبوسليم.

كما تسبب القصف في إصابات بالأطقم الطبية والمرض بمستشفى الخضراء بعد تعرضه لقصف مكثف من عناصر حفتر، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في وقت سابق.



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