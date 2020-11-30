إثيوبيا.. العثور على 70 مقبرة ببلدة في «تيغراي»

التلفزيون الرسمي الإثيوبي أفاد بالعثور على 70 مقبرة بعضها لأفراد والباقي مقابر جماعية في بلدة حميرا بإقليم تيغراي، وذلك في اليوم التالي لإعلان الحكومة انتهاء عملياتها العسكرية هناك.

وعرض التلفزيون لقطات مصورة لمسؤولين يرتدون الزي العسكري أثناء سيرهم في حقل قال مذيع إنه ببلدة حميرا، ولم يصدر حتى الآن تعليق من الحكومة أو الجيش الإثيوبي.

وجاء تقرير التلفزيون الإثيوبي بالتزامن مع إعلان المتمردين في إقليم تيغراي إسقاط طائرة عسكرية وأسر قائدها واستعادة بلدة أكسوم من قبضة القوات الاتحادية.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الجيش سيطر على مقلي عاصمة إقليم تيغراي وأنهى العمليات العسكرية في الإقليم.

وقال أحمد في كلمة له أمام البرلمان اليوم الإثنين إن قوات الحكومة الإثيوبية لم تقتل مدنيا واحدا في هجومها المستمر منذ شهر تقريبا على القوات المتمردة، وإن الجيش لن يدمر مقلي عاصمة تيغراي بعد السيطرة عليها، بحسب ما نقلت قناة “الحرة” الأمريكية.

ومن الصعب التحقق من ادعاءات الجانبين نظرا لانقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن منطقة تيغراي بالإضافة إلى القيود المشددة على دخول الإقليم منذ بدء القتال في الـ4 من نوفمبر.