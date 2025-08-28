إثيوبيا: القوات المصرية في الصومال لا تقدم أي دعم للاستقرار وقد تشكل تحدياً سياسياً

أعرب السفير الإثيوبي في الصومال، سليمان ديديفو، عن استياء بلاده من وجود قوات مصرية في الصومال، مؤكداً أن أديس أبابا لا تشعر بالتهديد أو الارتياح لهذا التواجد، واصفًا إياه بأنه لا يمثل “أي فائدة أمنية”.

وأضاف ديديفو في حوار تلفزيوني مع قناة Universal الصومالية، أن وجود القوات المصرية في الصومال “لن يقدم أي دعم لتحقيق الاستقرار هناك”، موضحًا أن أي تأثير محتمل لهذه القوات سيكون في دول مجاورة مثل فلسطين أو ليبيا أو السودان.

وأكد السفير الإثيوبي أن بلاده “ليست خائفة أو تشعر بالتهديد” جراء وجود القوات المصرية، وأنها قادرة على “الدفاع عن نفسها”، مشددًا على أن إثيوبيا تحترم حق الحكومة الصومالية في استقدام قوات من أي دولة صديقة، لكنها ربطت وجود القوات المصرية باحتمالية تشكل تحدٍ سياسي واستراتيجي للقوات الإثيوبية في الصومال.

وجاءت تصريحات ديديفو بعد يوم من ترحيب وزارة الدفاع الصومالية بانضمام قوات مصرية إلى بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM).

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصة إكس، أن مشاركة مصر “تعكس الدور المتنامي لمصر في دعم جهود الاستقرار والأمن في الصومال”، مشيرة إلى أن “مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وافق سابقًا على مشاركة قوات مصرية في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي”.

وأكدت وزارة الدفاع الصومالية أن الخطوة “تؤكد التزام مصر القوي بدعم أمن الصومال وتعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي من خلال إطار عمل قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي”.

وأعلنت بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال انتهاء برنامجها التدريبي الأول الذي شاركت فيه القوات المصرية، ضمن استعداداتها للانتشار الميداني، ما يمهد لزيادة مشاركة مصر في جهود حفظ الاستقرار في المنطقة.