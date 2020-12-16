إثيوبيا.. تأشيرة لدى الوصول لجميع «سكان إفريقيا»

أعلنت حكومة إثيوبيا، اليوم الأربعاء، أنها ستصدر تأشيرة دخول عند الوصول للسياح من جميع أنحاء إفريقيا، وأكثر من 30 دولة أخرى.

وأكد مدير مكتب مؤتمرات السياحة في إثيوبيا، أليمايهو جبرتنساي، إنه يمكن للسائحين الحصول على تأشيرة عند وصولهم إلى مطار بولي الدولي، كما يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبر الإنترنت.

وأضاف أنه سيتم إصدار التأشيرة عند الوصول إلى مطار بولي الدولي للمواطنين من جميع البلدان الإفريقية، وأكثر من 30 دولة في القارات الأخرى.

ويمكن للسائحين أيضا ملء نموذج التأشيرة الإلكترونية عبر الإنترنت من أي مكان.

وتم اتخاذ هذه الخطوة لإعادة فتح السياحة، من خلال الالتزام بإرشادات وزارة الصحة، بما يتماشى مع التوصيات لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد وفق ماذكرت شبكة “سكاي نيوز”.

وتمتلك إثيوبيا ما يقرب من 12 تراثا مسجلا في موقع “اليونسكو” للتراث العالمي، كما توجد العشرات من المتنزهات ومناطق الجذب السياحي التاريخية والثقافية.

يذكر أن إثيوبيا كانت تستقبل ما يصل إلى مليون سائح سنويا، قبل وباء “كورونا المستجد”.