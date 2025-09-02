إثيوبيا تؤكد: تشغيل «سد النهضة» آمن ولن يضر بمصالح دول المصب

تستعد إثيوبيا لتشغيل سد النهضة الكبير على النيل الأزرق في سبتمبر الجاري، في خطوة تقول أديس أبابا إنها ستولد إيرادات تصل إلى مليار دولار سنويًا، وفق تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي أكد أن هذه المداخيل ستُستثمر في مشاريع تنموية مستقبلية خلال السنوات القادمة.

وأضاف أحمد، في لقاء تلفزيوني، أن إثيوبيا تخطط لإطلاق مشاريع أخرى مشابهة في إطار استراتيجية طموحة لتوسيع بنيتها التحتية المائية على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح أن بلاده تلقت تحذيرات وتهديدات من بعض الدول، لكنه شدد على أن الهدف هو أن يكون تشغيل السد “آمنًا ولا يثير قلق القاهرة أو الخرطوم”.

في المقابل، جددت مصر رفضها للنهج الأحادي لإثيوبيا في إدارة المشروع، مؤكدة أن استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

وأشار وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم إلى أن السلوك الإثيوبي يشكل تهديدًا مباشرًا لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل مبادئ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المشتركة.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر مستمر بين الدول الثلاث حول إدارة موارد النيل، مع تصاعد المخاوف من أن يشكل تشغيل السد مرحلة جديدة من النزاع المائي الذي يمتد لعقود، وسط دعوات دولية لحل الأزمة عبر التفاوض والحوار.