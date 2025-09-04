إثيوبيا تتحدى مصر والسودان.. آبي أحمد: «سد النهضة» لن يكون الأخير

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده تخطط لتنفيذ مشاريع مائية ضخمة جديدة على نهر النيل خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن سد النهضة لن يكون الأخير، وأن الاستفادة من مياه النهر “ليست خطأ ولا جريمة”.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال آبي أحمد إن إثيوبيا ستطلق مشاريع مماثلة لسد النهضة خلال 5 إلى 15 عاماً، مشدداً على أن بلاده لم تأخذ شيئاً لا يخصها، بل بدأت فقط باستخدام مواردها بشكل محدود.

وأضاف أن اكتمال بناء سد النهضة وبدء تشغيله يمثل تحولاً في التاريخ الجيوسياسي لإثيوبيا، وساهم في تعزيز مكانة البلاد إقليمياً، معتبراً أن من يعارضون المشروع سيكتشفون لاحقاً أنه لا يضرهم.

وأشار إلى أن سد النهضة الذي يخزن حالياً نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، لا يمنع جريان المياه نحو دول المصب، و”ليس مصمماً لذلك”.

وأضاف أن ما تحقق في سد النهضة ليس إلا بداية، ويمكن لإثيوبيا بناء المزيد من السدود في حوض النيل لتوليد كميات هائلة من الطاقة، لصالح إثيوبيا والمنطقة بأكملها ولحماية البيئة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من بيان مشترك بين مصر والسودان شددا فيه على رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية في إدارة مياه نهر النيل، مؤكدين أن سد النهضة يمثل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة ويتعارض مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر إثيوبيا إلى توقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد لضمان عدم الإضرار بدولتي المصب.

وفي تصريحات حديثة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر لن تغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي، مشدداً على أن مصر لن تتخلى عن حقها في مياه النيل لأن ذلك يعني التخلي عن حياتها.

وأوضح أن 1600 مليار متر مكعب من مياه الأمطار تسقط على حوض النيل سنوياً، بينما لا يصل إلى مصر والسودان سوى 85 مليار متر مكعب فقط، أي أقل من 5% من إجمالي المياه، متسائلاً هل طلب هذه النسبة الصغيرة للعيش يعني رفض تنمية دول الحوض، مؤكداً أن مصر ليست ضد التنمية.

البيان المشترك الصادر عن وزارتي الخارجية والري في مصر والسودان أكد أن الأمن المائي للدولتين جزء لا يتجزأ، وأن الممارسات الأحادية لإثيوبيا تهدد الاستقرار الإقليمي.

وشدد البيان على أن سد النهضة بصيغته الحالية غير قانوني وقد يؤدي إلى أضرار جسيمة. كما رفض البيان أي محاولة لإقحام دول أخرى من حوض النيل في هذه الأزمة، وأكد ضرورة العودة إلى قواعد التوافق ضمن مبادرة حوض النيل.