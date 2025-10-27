إثيوبيا تفاجئ المنطقة.. بناء ثاني أكبر سد بعد «النهضة» على نهر أومو

بدأت إثيوبيا إنشاء سد جديد يحمل اسم سد كويشا على نهر أومو، سيصبح عند اكتماله ثاني أكبر سد في البلاد بعد سد النهضة، وفق ما أكده خبراء المياه.

وأوضح الخبراء أن السد لا يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، لأن نهر أومو لا يُعد من روافد النهر، بل يصب في بحيرة توركانا الواقعة داخل الأراضي الكينية.

وبحسب التقارير، شرعت إثيوبيا في بناء السد بعد أسابيع من افتتاح سد النهضة رسميًا في September 2024، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع كويشا بلغت نحو 70%.

وأكد آبي أحمد أن المشروع، الذي بدأ كمخيم صغير، تحول إلى منشأة ضخمة بارتفاع 128 مترًا، وسيُصنف ضمن أكبر السدود في أفريقيا عند اكتماله.

وأوضح محمد نصر علام أن نهر أومو نهر إثيوبي مستقل لا يرتبط بحوض النيل، محذرًا من أن سياسات أديس أبابا المائية تثير خلافات متكررة مع دول الجوار، حتى مع كينيا التي شارك رئيسها في افتتاح سد النهضة.

وبيّن نادر نور الدين أن إثيوبيا تمتلك تسعة أحواض نهرية، لكن ثلاثة فقط تنتمي إلى حوض النيل وتؤثر على مصر والسودان، هي النيل الأزرق، عطبرة، والسوباط، في حين تبقى باقي الأحواض، ومنها أومو، خارج منظومة نهر النيل.

ويعد سد كويشا مشروعًا استراتيجيًا لتوليد الكهرباء داخل إثيوبيا، لكن تأثيره الجغرافي يظل محدودًا، فيما يواصل الخبراء التأكيد على أن التحدي الأكبر أمام مصر لا يزال متمثلًا في سد النهضة ومشروعاته المستقبلية على أنهار حوض النيل.