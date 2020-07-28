إثيوبيا تُعبر عن مخاوفها من إقامة قاعدة عسكرية مصرية في أرض الصومال

عبرت إثيوبيا عن مخاوفها من نية مصر إقامة قاعدة عسكرية في أرض الصومال “صوماليلاند”، حيث أكدت أن هذا الأمر يُشكل تهديداً أمنياً لمنطقة شرق إفريقيا.

وأوضح موقع “Daily Nation” المهتم بالشؤون الإفريقية، أن هذه المخاوف جاءت بعدما قام وفد مصري منذ عدة أيام بلقاء رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في هرجيسا حيث ناقش الجانبان اقتراح القاهرة إنشاء منشأة عسكرية في الدولة المعلنة ذاتيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي لموقع “Daily Nation”: مصر لها حق مشروع في إقامة علاقات مع أي دولة في المنطقة، لكن علاقات مصر لا يجب أن تتأسس على حساب دولة أخرى”.

وأضاف: “إذا كانت نية مصر الوجود في المنطقة يشكل تهديدا لدولة ثالثة، فلن يكون ذلك مناسبا”.

وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أنه يأمل ألا يكون ذلك على حساب إثيوبيا أو أي بلد مجاور آخر، لأنه إذا كان الأمر كذلك فسيكون غير قانوني وضد الإنسانية والسلام والأمن الدوليين، وفق قوله.

يُشار إلى أن جمهورية أرض الصومال، أو صوماليلاند هي جمهورية أعلنت استقلالها عن بريطانيا عام 1960، وتمت الاعتراف بها من قِبل أكثر من 34 دولة في الأمم المتحدة.

وبعد 18 عام من الوحدة مع الصومال قامت الحرب الأهلية والتي قُتل فيها ما يقارب ربع مليون مدني. وبعد استيلاء الحركة الوطنية SNM وهزيمتها للحكومة، أعلنت صوماليلاند إعادة استقلالها عام 1990 ولكن غير معترف بها رسميا.

وتقع صوماليلاند في القرن الإفريقي، على شاطئ خليج عدن، وبالتحديد في شمال الصومال، ويحد جمهورية صوماليلاند إثيوبيا من الغرب، وتحدها جيبوتي من الشمال الغربي، وخليج عدن في الشمال.