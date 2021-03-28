إثيوبيا تُعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيشها

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 28 مارس 2021 - 18:12 | آخر تحديث: 28 مارس 2021 - 18:14 نُشر: الأحد، 28 مارس 2021 - 18:12
دولي
تويتر
آبي أحمد يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية للجيش الإثيوبي

أعلنت إثيوبيا عن تقوية قدراتها الإنتاجية الدفاعية للجيش الإثيوبي.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي تحدث عن قدرات بلاده العسكرية، مشيرا إلى أنه من المعروف أن قوات الدفاع الإثيوبية بدأت في إصلاح وتقوية قدراتها الإنتاجية الدفاعية.

وقال أحمد في تغريدة على تويتر: “من المعروف أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية بدأت في إصلاح وتعزيز قدرتها الإنتاجية للحفاظ على سيادة بلدنا بطريقة مستدامة. لقد شهدنا ذلك اليوم عندما قمنا بزيارة صناعة هندسة الذخيرة”.

وأضاف أن “قدرة قوات الدفاع الوطني الإثيوبية على تصنيع منتجات قياسية دولية وتعزيز جاهزيتها على أساس البحث الكافي واضحة. سنواصل البناء على هذه الجهود”.

آخر تحديث: 28 مارس 2021 - 18:14
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