إثيوبيا تُعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيشها

أعلنت إثيوبيا عن تقوية قدراتها الإنتاجية الدفاعية للجيش الإثيوبي.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي تحدث عن قدرات بلاده العسكرية، مشيرا إلى أنه من المعروف أن قوات الدفاع الإثيوبية بدأت في إصلاح وتقوية قدراتها الإنتاجية الدفاعية.

وقال أحمد في تغريدة على تويتر: “من المعروف أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية بدأت في إصلاح وتعزيز قدرتها الإنتاجية للحفاظ على سيادة بلدنا بطريقة مستدامة. لقد شهدنا ذلك اليوم عندما قمنا بزيارة صناعة هندسة الذخيرة”.

وأضاف أن “قدرة قوات الدفاع الوطني الإثيوبية على تصنيع منتجات قياسية دولية وتعزيز جاهزيتها على أساس البحث الكافي واضحة. سنواصل البناء على هذه الجهود”.

It is known that the Ethiopian National Defense Forces have begun to reform and strengthen their production capacity to maintain our country's sovereignty in a sustainable manner. We witnessed that today as we visited Homicho Ammunition Engineering Industry. 1/2 pic.twitter.com/4mufAmW0of

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) March 28, 2021