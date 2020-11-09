إثيوبيا.. رئيس إقليم «تيغراي» يؤكد استمرار الدفاع عن الإقليم

أكد رئيس إقليم تيغراي الإثيوبي دبرصيون جبراميكائيل أمس الأحد، أنه سيكون من الجيد محاولة وقف القتال مع القوات الاتحادية والتفاوض، مشيرا رغم ذلك إلى استمرار الدفاع عن إقليمه.

وقال لـ”رويترز”: “الإقليم سيواصل الدفاع عن نفسه إلى أن توافق السلطات الاتحادية على التفاوض… الحكومة المركزية فقدت سلطتها هناك، وما زالت تقصف بعض الأهداف بالطائرات”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصادر دبلوماسية أن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا يوم الأربعاء الماضي، بعدما أمر رئيس الوزراء أبي أحمد بشن عمليات عسكرية ردا على ما وصفه بهجوم على القوات الاتحادية.

وقصفت الطائرات الإثيوبية تيغراي يوم الجمعة الماضي، وتعهد أبي بمواصلة الضربات الجوية في الصراع الآخذ بالتصاعد.