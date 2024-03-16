إجازة أول دواء «لمرض بالكبد» يصيب ملايين الأشخاص

أعلنت السلطات الصحية الأميركية، اعتماد أول علاج للشكل الحاد من مرض الكبد الدهني البشري، طوّرته شركة “مادريغال للأدوية”.

وذكرت وكالة فرانس برس، أنه بات مسموحا منح علاج “ريزديفرا- ريسميتيروم Rezdiffra”، للبالغين المصابين “بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي NASH”، والذين يعانون “تليف الكبد”.

وقالت شركة “مادريغال للأدوية”: إن العلاج سيكون متاحا للمرضى في الولايات المتحدة اعتبارا من أبريل من خلال صيدليات متخصصة.

وقال مدير شركة “مادريغال” للصناعات الدوائية بيل سيبولد: إن هذا الترخيص يتوّج 15 عاماً من البحوث، مضيفا: إنها لحظة تاريخية في هذا المجال.

وأضاف المسؤول في “وكالة الأغذية والأدوية الأميركية” نيكولاي نيكولوف: من المحتمل أن يتأثر حوالي 6 إلى 8 ملايين أمريكي بهذا العلاج الجديد، مضيفا: إن هؤلاء المرضى حتى الآن، لم يكن لديهم دواء يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الأضرار التي تلحق بالكبد.

واعتبرت “مؤسسة الكبد الأمريكية”، أن قرار وكالة الأغذية والأدوية الأميركية “إف دي آيه”، يجلب الأمل لملايين الأمريكيين.

ووفق المؤسسة، يُتوقع أن يصبح التهاب الكبد الدهني غير الكحولي السبب الرئيسي لعمليات زرع الكبد في الولايات المتحدة بحلول عام 2025.

هذا ويتجلى مرض “التهاب الكبد الدهني غير الكحولي”، عبر تراكم غير طبيعي للدهون في الكبد، مما يؤدي إلى التهاب مزمن في هذا العضو، وتستبدل خلاياه تدريجيا بالتليف، وهو نسيج ندبي يمكن أن يتحول إلى تليف في الكبد أو حتى سرطان، ويرتبط هذا المرض ارتباطا وثيقا بالبدانة، ويمثل سوقا ضخمة لمجموعات الأدوية، ويؤخذ العلاج عن طريق الفم مرة واحدة يوميا.