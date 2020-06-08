إجتماع عربي إفتراضي لتدارس تداعيّات «كورونا»

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،على مستوي وزراء الصحة العرب، اجتماع إفتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي الأربعاء 10 يونيو، لتدارس التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، كوفيد-19.

ونقل موقع الجامعة العربية يوم الأحد، عن السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بياناً، جاء فيه “إن الاجتماع يأتي في إطار التباحث بشأن التعامل مع تداعيات الجائحة”.

وأضافت يعقد الاجتماع “سعيا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة في الدول العربية للتصدي لجائحة كوفيد 19 من خلال العمل معا من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية الدول العربية من هذا الوباء الخطير الذي أصبح يشكل تهديدا للصحة العامة والأمن الصحي العربي المشترك بالإضافة إلى تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وحرصا على صحة المواطن العربي التي تعد من بين أهم أولويات جامعة الدول ​العربية وآلية عملها المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي”.​

وأشارت الي أن الدعوة للاجتماع جاءت نظرا للتزايد في حالات الإصابة في عدد من الدول العربية، وتعرض العديد من الأطقم الطبية للإصابة والوفاة، والنقص في المستلزمات والأجهزة الطبية والأسرّة.

وأكدت بأن الامانة أعدت مبادرة سيتم عرضها خلال الاجتماع ” حول موازنة صديقة للصحة في ظل أزمة كورونا، مضيفة أعدها القطاع بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط”.