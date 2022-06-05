إجدابيا.. النيابة تأمر بحبس 3 من أعضاء لجنة توزيع سماد اليوريا

أمرت النيابة العامة بحبس 3 من أعضاء لجنة توزيع سماد اليوريا احتياطيا على ذمة التحقيق.

وذكر مكتب النائب العام أنّ اللجنة مخصَّصة للتوزيع السماد للمزارعين في بلدية انتلات البيضان شرق مدينة أجدابيا، استخدمت بيانات المزارعين وزورت المستندات لتحقيق منافع غير مشروعة.

وتابع مكتب النائب العام أنّ وكيل النيابة العامة بنيابة إجدابيا الابتدائية، باشر إجراءات التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من المزارعين في مواجهة منسق قطاع الزراعة؛ وأعضاء لجنة توزيع سماد اليوريا في البلدية؛ لمقارفتهم هذه الجرائم.

وأوضح مكتب النائب العام أنّ المتهمين أساءو استعمال سلطة الوظيفة المسندة إليهم؛ وتحقيقه منافع غير مشروعة ناتجة عن تسلُّمهم لكميات من سماد اليوريا المخصَّصة لقطاع الزراعة في البلدية؛ وتصرُّفهم في تلك الكميات اعتماداً على بيانات مقدمي البلاغ الشخصية.