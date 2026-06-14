إجراءات جديدة تنظم الترشح لانتخابات «النقابات الفرعية»

أصدرت المفوضية المعنية بانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، قرارين جديدين ضمن مسار انتخابات النقابات الفرعية للمعلمين لعام 2026، يتعلقان بتنظيم القوائم الانتخابية للمترشحين.

وبحسب قرار مجلس المفوضية رقم (136) لسنة 2026، جرى اعتماد القوائم الأولية للمترشحين لانتخاب النقابات الفرعية للمعلمين، في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، أصدر مجلس المفوضية القرار رقم (135) لسنة 2026، والذي نص على استبعاد عددٍ من المترشحين من سباق انتخابات النقابات الفرعية للمعلمين، دون ذكر تفاصيل إضافية بشأن أسباب الاستبعاد في الإعلان المرفق.

وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى ضبط العملية الانتخابية داخل النقابات المهنية، وضمان سيرها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وتشهد النقابات المهنية في عدد من المناطق عمليات تنظيمية وانتخابية تهدف إلى تجديد الهياكل الإدارية وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات النقابية، وسط اهتمام متزايد من المعلمين والكوادر المهنية بالمشاركة في هذه الانتخابات التي تُعد جزءًا من إعادة ترتيب العمل النقابي.