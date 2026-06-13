إجراءات جديدة لضمان «انسيابية الوقود» في جميع المحطات

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن جاهزية محطات الوقود تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين، لا سيما خلال فترات طرح الأحمال أو الظروف التشغيلية الطارئة التي قد تؤثر على انتظام التوزيع.

وأوضحت الشركة أن استقرار عمليات تزويد الوقود يعتمد بشكل مباشر على جاهزية المحطات، داعية شركات التوزيع المالكة والمشغلة إلى تعزيز كفاءة محطاتها من خلال توفير مصادر الطاقة البديلة، والالتزام بأعمال الصيانة الدورية، وتطبيق إجراءات السلامة التشغيلية.

وبيّنت أن هذه الإجراءات تساهم في ضمان استمرار عمل المضخات والمنظومات الفنية داخل المحطات، وتحد من توقف الخدمة أو حدوث ازدحام غير مبرر، بما ينعكس على تحسين انسيابية التوزيع للمواطنين.

وشددت البريقة على أن استقرار الخدمة وتوفر الوقود يتطلبان تكامل الجهود بين الشركة وشركات التوزيع والجهات ذات العلاقة، بما يعزز سلامة المواطنين والعاملين داخل المحطات، ويحافظ على انتظام الخدمة في مختلف الظروف التشغيلية.

وأكدت أن جاهزية المحطات تُعد مسؤولية مشتركة، وأن استمرار الخدمة يبدأ من التنظيم والتعاون بين جميع الأطراف المعنية بقطاع التوزيع.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن إنجاز أعمال صيانة دورية ناجحة في مستودع جنزور، ضمن جهود رفع الجاهزية التشغيلية وتعزيز كفاءة المرافق الحيوية.

وأوضحت أن أعمال الصيانة نُفذت بتعاون مشترك بين فرق الصيانة والتشغيل، ما ساهم في الحفاظ على جاهزية المعدات واستمرارية العمليات التشغيلية بكفاءة وأمان.

كما ثمّنت الإدارة جهود العاملين المشاركين في تنفيذ أعمال الصيانة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس روح العمل الجماعي والتنسيق المستمر داخل مرافق الشركة، ويعزز استدامة الأداء التشغيلي.