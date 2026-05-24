إجراءات جديدة لضمان «انسياب السيولة» في المصارف

كد مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي أن المصارف التجارية ستواصل توزيع السيولة النقدية للمواطنين بسقف يصل إلى ثلاثة آلاف دينار ليبي للفرد، في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز توافر النقد وتخفيف الضغط على الفروع المصرفية في مختلف المدن.

وأوضح المصدر، في تصريحات لتلفزيون المسار، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة نقدية تستهدف ضمان انسياب السيولة بشكل منتظم، بما يمكّن المواطنين من الحصول على احتياجاتهم اليومية من النقد بسهولة أكبر، في ظل ارتفاع الطلب على السحب خلال الفترة الحالية.

وفي السياق ذاته، كان مصرف ليبيا المركزي قد أصدر تعليمات خلال الأسبوع الماضي تقضي بتمديد ساعات العمل في المصارف حتى الساعة الخامسة مساءً، في محاولة لتوسيع نطاق الخدمة وتقليل الازدحام داخل الفروع، بما ينعكس على تحسين تجربة المتعاملين مع القطاع المصرفي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة خطوات تنظيمية تتخذها السلطات النقدية في البلاد، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية، خاصة في ظل تحديات السيولة التي تشهدها السوق المحلية بين الحين والآخر.

هذا ويشهد القطاع المصرفي في ليبيا منذ سنوات ضغوطاً متكررة مرتبطة بتذبذب السيولة النقدية وتزايد الطلب على السحب، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى تبني إجراءات تنظيمية دورية لضمان توزيع عادل للنقد، وتحسين كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.