إجراءات حاسمة ضد الغش الإلكتروني.. إلغاء امتحانات طلبة في الأقسام العلمية والأدبية

أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، القرارين رقم (53) و(54) لسنة 2025م، بشأن إلغاء امتحانات عدد 17 طالبًا من طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (الدور الأول) للعام الدراسي 2025/2024م، بسبب تورطهم في الغش الإلكتروني.

وشمل القرار رقم (54) إلغاء امتحان مادة علم النفس– النمو لعدد 3 طلاب من القسم الأدبي، بعد ثبوت مساهمتهم في تداول ورقة الامتحان عبر منصات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان، وذلك استنادًا إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم 2025/12 المؤرخ في 24 يونيو 2025م، وتطبيقًا للمادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022م.

كما نص القرار رقم (53) على إلغاء امتحان مادة الفيزياء الكهربائية والمغناطيسية لعدد 14 طالبًا من القسم العلمي، للسبب ذاته وهو تداول ورقة الامتحان إلكترونيًا أثناء الوقت المخصص، وبنفس الاستناد القانوني والتنظيمي.

وأكد المركز الوطني للامتحانات حرصه التام على تطبيق اللوائح المنظمة للعملية الامتحانية، وضمان سير الامتحانات في بيئة يسودها الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، مشددًا على أن أي تجاوزات أو انتهاكات لضوابط الامتحان ستواجه بإجراءات صارمة حفاظًا على نزاهة العملية التعليمية.

ووردت في قراري الإلغاء أسماء الطلبة المخالفين وأرقام قيدهم، إلى جانب تحديد لجانهم ومناطقهم التعليمية، في كل من طرابلس، بنغازي، الزاوية، اجدابيا، مسلاتة، سوق الجمعة، وازن، وعين زارة، وغيرها.

وختم المركز قراريه بالتأكيد على أن العمل بهما يبدأ من تاريخ صدورهما، وعلى جميع الجهات المعنية التنفيذ الفوري.