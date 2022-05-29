إجراءات ضبطية جديدة في معبر رأس إجدير

كشف مدير معبر رأس إجدير الحدودي العميد سالم العكعاك، عن إجراءات ضبطية تم اتخاذها بالاتفاق مع الجانب التونسي لمنع المسافرين من اصطحاب غالونات البنزين داخل مركباتهم الآلية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن العميد العكعاك قوله في تصريحات صحفيةن إن الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت حفاظًا على سلامة المسافرين والتقليل من حوادث اشتعال النيران بمركبات المواطنين.

من جهته أخرى قال مدير معبر رأس إجدير الحدودي إن المعبر يشتغل بكامل طاقته الاستيعابية مع توظيف 7 ممرات للحد من الازدحام وتقليل ساعات الانتظار.

وأشار إلى أن عدد المسافرين إلى تونس عبر المنفذ يوميًا يتجاوز 6 آلاف مسافر، وهذا يرهق عمل المعبر الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 4 آلاف مسافر فقط.