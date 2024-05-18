إجراءات عاجلة من وزارة الصحة بشأن اشتباكات الزاوية

وجه وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، إدارة الطوارئ الصحية، وغرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع المستشفيات والأجهزة التابعة لوزارة الصحة، وتقديم تقارير حول مستجدات الأوضاع الصحية داخل مناطق الاشتباكات في مدينة الزاوية.

وأعلنت الوزارة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتعليمات استجابة للأحداث الدائرة في مدينة الزاوية.

وطلب الوزير أبو جناح من المستشفيات والمراكز الطبية بمدينة الزاوية اتخاذ الإجراءات اللازمة، واتباع خطط الطوارئ والاستجابة، وكذلك دعا جهاز الإمداد الطبي لتلبية احتياجات المرافق الصحية بمدينة الزاوية وإمدادها بالأدوية والمستلزمات الخاصة بالطوارئ.

كما وجّه الوزير جهازي الإسعاف والطوارئ ، وطب الطوارئ والدعم، بتنسيق الجهود لتنفيذ عمليات الإخلاء وإنقاذ المواطنين العالقين بمناطق الاشتباكات، ونقل الحالات المصابة إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

ودعا أبو جناح المدنيين لاتباع إجراءات السلامة والأمان، في الأماكن التي تندلع فيها الاشتباكات، من خلال الابتعاد أولًا عن النوافذ والأبواب، والانتقال بحذر إلى الطوابق المنخفضة والغرف الآمنة.