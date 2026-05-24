إجراءات مالية عاجلة تسبق العيد.. دعم جديد لـ«أسر الشهداء»

في إطار الاستعدادات المالية قبيل حلول عيد الأضحى، أعلنت هيئة السلامة الوطنية عن الانتهاء من إعداد وتوقيع حوافظ مرتبات شهر مايو، مؤكدة جاهزيتها للإجراءات المالية المرتبطة بصرف المرتبات في مواعيدها المحددة.

ودعت الهيئة مندوبي الجهات التابعة لها إلى الحضور إلى قسم الخزينة بديوان الرئاسة صباح الأحد الموافق 24 مايو 2026 عند الساعة الحادية عشرة، لاستلام حوافظ المرتبات وإيداعها في المصارف المعنية، بما يضمن استكمال الإجراءات المالية بسلاسة وانتظام.

وفي سياقٍ متصل، أعلن فرع هيئة السلامة الوطنية في الجبل الأخضر عن صرف عيدية مالية بقيمة ألف دينار لأسر الشهداء، في إطار الاهتمام بالفئات المستحقة وتقديم الدعم المالي مع اقتراب عيد الأضحى.

وطالب الفرع مندوبي الجهات بالإسراع في استلام الصكوك المالية وتسليمها إلى المستفيدين في أقرب وقت ممكن، لضمان وصول الدعم في توقيت يتزامن مع الأجواء الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بالعيد.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الانضباط المالي وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يضمن إيصال المستحقات المالية إلى أصحابها في الوقت المحدد، ودعم الفئات المستهدفة بما يعزز الاستقرار الاجتماعي.