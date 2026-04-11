إجراءات مرورية خاصة تزامناً مع افتتاح «تجمع دول الساحل والصحراء»

أعلنت مديرية أمن طرابلس، عبر مكتب شؤون المرور، عن تنفيذ إقفال مؤقت للطرق المؤدية إلى مقر الإدارة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء في منطقة جزيرة جنة العريف، وذلك اليوم الموافق 11 أبريل 2026، ابتداءً من الساعة 11:00 صباحًا.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع مراسم الافتتاح الرسمي لمقر التجمع، وضمن الترتيبات الأمنية والتنظيمية الرامية إلى تأمين الحدث وتسهيل وصول رؤساء الوفود المشاركة.

وأكدت المديرية أن هذا الإقفال المؤقت يهدف إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية في محيط الموقع، وتعزيز الإجراءات الأمنية المرافقة للفعالية.

وأهابت مديرية أمن طرابلس بالمواطنين الالتزام بالتعليمات المرورية الصادرة، واتباع المسارات البديلة المحددة، بما يضمن سلامة الجميع ويسهم في الحد من الازدحام.

ويأتي هذا التنظيم في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان طرابلس فعاليات افتتاح مقر تجمع دول الساحل والصحراء، وسط ترتيبات أمنية تهدف إلى إنجاح الحدث وتسهيل حركة الوفود الرسمية.