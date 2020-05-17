إجراء أعمال صيانة بمحطتي الرويس وجنوب طرابلس

أفادت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، بأن مهندسي وفنيي محطة الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية قاموا بإجراء أعمال الصيانة للوحدة الثالثة استمرت على مدى ثلاثة أيام متتالية، وكللت هذه الجهود بالنجاح ودخول الوحدة ليلة أمس على الشبكة بقدرة 130 ميجاوات.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الإجراء جاء نتيجة بذل العاملين بالمحطة قصارى جهدهم في سبيل توفير حاجة المستهلك من الكهرباء،بحسب الشركة.

وأشارت إلى أن المحطة تشتغل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية باستثناء الوحدة السادسة التي حُدِدت بها أضرار نتيجة الإطفاء الذي وقع في وقت سابق من العام الجاري، منوهةً بأن العاملين بأقسام التشغيل والصيانة التابعون للمحطة يعملون بشكل متواصل للحفاظ على استمرار تشغيل وصيانة هذه الوحدات.

#قام مهندسو وفنيو محطة الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية بإجراء أعمال الصيانة للوحدة الثالثة استمرت على مدى ثلاثة أيام… Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Sonntag, 17. Mai 2020

وفي وقت سابق، أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأن مهندسي ومفنيي محطة جنوب طرابلس قاموا منذ ليلة أمس السبت بصيانة منظومة الدوائر للوحدة الثانية بمحطة جنوب طرابلس والتي تعتبر من الدوائر المهمة لتشغيل الوحدة، حيث قام أفراد الصيانة بالمحطة بفك صندوق التروس ومعاينة الأضرار الموجودة في صندوق التروس.

#جانب من أعمال الصيانة للوحدة الثانية التي قام بها مهندسو وفنيو الصيانة بمحطة جنوب طرابلس الغازية . Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Sonntag, 17. Mai 2020