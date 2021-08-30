إجراء الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى بمحطة خليج سرت

أجرت الشركة العامة للكهرباء، الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى بمحطة خليج سرت البخارية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة، والتي يتوقع دخولها على الشبكة العامة خلال الأسبوع الجاري بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ميجاوات.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه تم أثناء الاختبارات مناقشة عدد من المواضيع التي تهم المحطة أبرزها التعرف على الإجراءات الفنية واللوجستية التي من شأنها المساهمة في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتذليل الصعاب والعمل على توفيرها بشكل عاجل.

يُشار إلى أن محطة الخليج البخارية تعد من أهم المشاريع الإستراتيجية في مجال الكهرباء، وتضم 4 وحدات بخارية قدرة كل واحدة 350 ميغاوات وبقدرة إجمالية قدرها 1400 ميغاوات.

#تابع عضو مجلس إدارة الشركة المهندس عبد الحكيم الفرجاني يوم الأحد 2021/8/29 م الإختبارات التشغيلية للوحدة البخارية… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الأحد، ٢٩ أغسطس ٢٠٢١