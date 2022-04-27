إجراء الانتخابات.. محور اجتماع «باشاغا» بمسؤولين أمريكيين

عقد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الثلاثاء، اجتماعاً عبر تطبيق “زووم”، مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع يأتي في إطار التواصل مع المجتمع الدولي،

وتم خلال الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في الوقت المناسب.

وشدد باشاغا على أهمية إجراء الانتخابات من أجل النهوض بالاقتصاد وارساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي.

كما أكد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة تعاون ليبيا مع حلفائها الدوليين للمضي قدماً نحو مستقبل أفضل.