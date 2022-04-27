بلاستيكو

إجراء الانتخابات.. محور اجتماع «باشاغا» بمسؤولين أمريكيين

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 01:56 | آخر تحديث: 27 أبريل 2022 - 01:58 نُشر: الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 01:56
الانتخابات ليبيا
الحكومة الليبية
"باشاغا" يُناقش الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات

عقد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الثلاثاء، اجتماعاً عبر تطبيق “زووم”، مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع يأتي في إطار التواصل مع المجتمع الدولي،

وتم خلال الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في الوقت المناسب.

وشدد باشاغا على أهمية إجراء الانتخابات من أجل النهوض بالاقتصاد وارساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي.

كما أكد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة تعاون ليبيا مع حلفائها الدوليين للمضي قدماً نحو مستقبل أفضل.

آخر تحديث: 27 أبريل 2022 - 01:58
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً