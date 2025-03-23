إجراء صيني جديد للتشجيع على «الزواج وزيادة المواليد»

بينما يثير انخفاض عدد المواليد قلقا في الصين، أعلنت السلطات في البلاد، عن “إجراء جديد لتبسيط تسجيل الزواج ومحاولة الحد من الأعباء المالية على الأزواج، سعيا من السلطات إلى تعزيز معدل المواليد”.

ووفق ما نقلت قناة “سي سي تي في” التلفزيونية الحكومية ، عن وثيقة حكومية، “تتيح أحدث خطوة للأزواج الجدد تسجيل زواجهم في كل أنحاء الصين، حيث كان على الزوجين سابقا تسجيل زواجهما في دائرة النفوذ المسجل فيها أساسا العريس أو العروس في السجل المدني”.

وشرح تلفزيون الصين، أن “العمل سيبدأ بتسجيل الزواج في كل أنحاء الصين بهدف تلبية احتياجات عامة الناس بشكل أفضل وبناء على نجاح المشاريع التجريبية”.

ووفق القناة، “من أبرز أسباب هذا الإحجام عدم توافر الإمكانات المالية لشراء شقة، وهو شرط أساسي في كثير من الأحيان لأي زواج، أو ارتفاع تكاليف التعليم، بين رسوم الحضانة والدروس الخصوصية التي تعتبر ضرورية تقريبا لنجاح الطفل أكاديمي”.

هذا وبحسب القناة، “انخفض عدد الزيجات في الصين بنسبة 20,5 في المئة في العام الماضي، فيما كانت 2024 ثالث سنة على التوالي تشهد تراجعا في عدد السكان، وسبق أن اتخذت السلطات الصينية عدّة تدابير، “كتوفير الدعم المالي لمن يتزوجون أو ينجبون أطفالا، ووعدت بإقامة مزيد من مرافق رعاية الأطفال”، وتعهدت وزارة الشؤون المدنية، “محاربة بعض العادات الضارة كالمهور المبالغ فيها وإقامة حفلات الزفاف بتكاليف باهظة”.