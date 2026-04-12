إجراء طبي نادر في بني وليد.. نجاح عملية نادرة لطفل حديث الولادة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى الظهرة التخصصي للنساء والولادة في مدينة بني وليد في إجراء تدخل طبي نادر ودقيق تمثل في عملية تغيير دم كامل لطفل حديث الولادة، نتيجة ارتفاع حاد في نسبة الاصفرار (اليرقان) الناتج عن تكسر الدم.

وُلد الطفل عن طريق عملية قيصرية، حيث كانت فصيلة دمه (B موجب) بينما فصيلة دم الأم (B سالب)، وبلغ وزنه عند الولادة 2.4 كيلوجرام، حيث لوحظ ظهور الاصفرار مباشرة بعد الولادة.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبيّن وجود عدم توافق في عامل RH بين الأم والطفل، ورغم إخضاع الطفل للعلاج الضوئي، وهو الإجراء المتبع عادةً في مثل هذه الحالات، إلا أنه لم يُظهر استجابة كافية، ما استدعى تدخل الفريق الطبي لإجراء عملية تغيير دم كامل، والتي تُعد من العمليات الدقيقة والحساسة بهدف السيطرة على الحالة وإنقاذ حياة الطفل.

وتكللت العملية بالنجاح، ويتمتع كل من الطفل ووالدته حاليًا بصحة جيدة.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى هذا التدخل كلًا من الأخصائي عبد الفتاح بن عائشة، ود. نعيمة احميد، ود. هند الغيطة، ود. فتحية ميلاد، ود. ابتهال ميلاد، والممرضة سناء سلوس.

ويُشار إلى أن المستشفى يواصل تقديم خدمات طبية متميزة في مجال طب النساء والولادة لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة، حيث تمكن قبل أيام من إجراء تدخل جراحي ناجح لإنقاذ حالة حمل خارج الرحم وصلت في وضع حرج، وضم الفريق الطبي في تلك العملية الاستشاري مجدي حسني، والأخصائي حسين شقاف، والأخصائية غادة بلحسنه، ورئيسة القسم زينب جلغم، وفريق التخدير د. وليد المصروب، وفنية التخدير وجدان، وتمريض العمليات رميساء.

كما أوضحت وزارة الصحة أن الفريق المكلف من الوزارة برئاسة مدير مكتب التخطيط والبحوث الصحية، قد اختتم جولته التفقدية التي شملت بلديات بني وليد، وادي زمزم، المردوم، وتنيناي، حيث زار مستشفى الظهرة واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج زيارة تفقدية إلى إدارة الخدمات الصحية الزاوية الوسط ومستشفى بئر معمر القروي ومستشفى بئر هويسة القروي، رفقة عميد بلدية الزاوية الوسط أسامة دبوب.

وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل الأقسام والعيادات، والاطلاع على الإمكانيات المتوفرة، والاستماع إلى ملاحظات الأطباء والتمريض بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وبيئة العمل.

كما قام الوزير بزيارة مخازن الإمداد الطبي في المنطقة الغربية للوقوف على توفر الإمدادات الطبية والتأكيد على تكامل الأدوار بين الجهات الصحية المختلفة لتعزيز مستوى الخدمات وكسب ثقة المواطن.

وتزامنت الزيارة مع استعدادات مستشفى بئر معمر القروي لإطلاق حملة تطعيمات حجاج بيت الله الحرام المقرر انطلاقها يوم غدٍ الأحد، بحضور مدير عام المستشفى، ومشاركة متطوعي التوعية والصحة المجتمعية من الهلال الأحمر الليبي، حيث أشاد الوزير بجهودهم وبجهود العاملين في القطاع الصحي، مؤكداً التزام الوزارة بدعم وتطوير الخدمات الصحية.

وفي سياق إداري، أعلنت وزارة الصحة استمرارها في نشر أسماء الجهات التي تمت تسوية أوضاع موظفيها، ضمن خطة تهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين بيئة العمل في القطاع الصحي، مع التأكيد على متابعة استكمال الإجراءات ونشر القوائم تباعًا فور اعتمادها رسميًا.