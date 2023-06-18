إجراء عمليات جديدة في مجال القسطرة القلبية بمستشفى الهضبة

أعلن مستشفى الهضبة الخضراء العام في طرابلس، عن إجراء 6 عمليات جديدة في مجال القسطرة القلبية بالتعاون مع فريق ألماني متخصص في هذا المجال، وذلك استمرارا للنجاحات التي يحققها المستشفى في توطين العلاج بالداخل بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويأتي إجراء هذه العمليات استكمالاً للعملية السابقة التي أجريت لأول مرة في ليبيا في مجال القسطرة القلبية، وهي زراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة أو ما يعرف بعملية “TAVI” وهي أحدث ما توصل له العلم في عمليات تغيير صمام على مستوى العالم.

وفي تصريح خاص لـ”عين ليبيا”، أوضح رئيس قسم القلب والقسطرة بمستشفى الهضبة الدكتور أيمن سيفاو أن هذه العمليات بدأت منذ نحو 3 أشهر.

وأكد دكتور سيفاو أن هذه الخدمة تقدم لكافة شرائح الشعب الليبي من الشرق والغرب والجنوب، مشيراً إلى استمرار تقديم هذه الخدمة لكافة زوار المستشفى.